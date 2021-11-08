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Цены на коммуналку взлетят

Алиса Селезнёва
1 час назад

Правительство утвердило повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, новые тарифы начнут действовать с 1 июля 2022 года. Насколько вырастет «коммуналка», разбирался «Лайф».

Цены на коммуналку взлетят
Фото: ТАССТАСС

В среднем по России стоимость жилищно-коммунальных услуг вырастет на 4,3%. Однако в ряде регионов рост будет более существенным. Так, в Чеченской Республике тарифы поднимутся на 6,5%, в Санкт-Петербурге - на 6,3%, в Крыму, Севастополе и Татарстане - на 6,2%, в Москве рост составит 6%.

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Жители Свердловской области, Республики Марий Эл и Чукотского автономного округа меньше всего ощутят повышение цен на «коммуналку». Там тарифы поднимутся на 2,9 – 3,3%.

«Объявленное правительством повышение распространяется на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твердого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твердыми коммунальными отходами», - отметила инженер ГБУ «Жилищник» Наталья.

При этом она обратила внимание на то, что в платежках есть и другие услуги, которые формально не относятся к коммунальным.

«В частности, это стоимость содержания жилья, взносы на капремонт, оплата общедомовой ТВ-антенны, подъездного домофона и т.д. Их стоимость тоже, скорее всего, вырастет, но произойти это может не в июле, а прямо с начала 2022 года», - уверена эксперт.

Ранее портал РБК составил список малоизвестных льгот на услуги ЖКХ. В частности, пенсионеры 70-79 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а с 80 лет полностью перестают его платить. Скидка в 50% на уплату взносов также предоставляется ветеранам труда, людям с первой и второй группами инвалидности, инвалидам войны.
Личный счет,РБК,
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