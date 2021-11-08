Майнеров предложили обложить налогом

В Минэкономразвития, Минэнерго и Госдуме считают, что майнинг криптовалют необходимо официально признать предпринимательской деятельностью, присвоить ему общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и регламентировать порядок его налогообложения. Об этом пишут «Известия».

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«Признание майнинга предпринимательством позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета», – отметили в Минэкономразвития.

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Сфера добычи криптовалют «заслуживает уважения и регулирования», указал в беседе с изданием заместитель директора департамента развития цифровой экономики Минэка Алексей Минаев в кулуарах форума Blockchain Life 2021.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что в стране стоит задуматься о повышении тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку в настоящее время они платят за нее наравне с рядовыми потребителями. Он отметил, что большая часть из них не уплачивает никаких налогов, однако крупные фермы хотят легализоваться.

Банк России, в свою очередь, выступает против оборота криптовалют в России.

«Банк России не поддерживает инициативы, способствующие появлению денежных суррогатов», – подчеркнули в регуляторе.

В Минфине считают, что осуществление майнинговой деятельности, «включая установление регуляторных особенностей, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют».

Регулирование криптодобычи может быть выгодным для государства (увеличение налоговых поступлений) и для самих майнеров, полагает руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Последним будет проще получать кредиты на покупку мощностей под майнинг, отметил он. Это также предоставит возможность господдержки инвестпроектов, считает эксперт.

В настоящее время большая часть майнеров не уплачивает налогов, указывают аналитики и представители индустрии. Регулирование ничего не изменит для «домашнего» и малого майнинга, которые генерируют в сумме лишь несколько процентов от общего объема, заявил руководитель компании Comino Евгений Власов. Их криптодобычу проблематично отследить, отметил эксперт.

«Государство не сможет заставить платить налоги мелких майнеров, которые работают дома или в гараже, это коснется только крупных игроков рынка», – заявил майнер Михаил Плужников.