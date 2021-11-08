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Россиянам назвали способ досрочно выйти на пенсию

Вероника Полынина
1 час назад

Граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства. Об этом рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Карачаево-Черкесской республике.

Пенсия может быть назначена не менее чем за два года до наступления пенсионного возраста с учетом переходного периода. Для этого необходим трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или же нужное количество лет в тех профессиях, которые дают право на назначение страховой пенсии досрочно (шахтеры, спасатели, горняки и т.д.), а также отсутствие возможности трудоустройства.

В ПФР напомнили, что до 2028 года продолжается переходный период с плавным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Для тех, кто уходит на пенсию в 2021 году, пенсионный возраст составит 56,5 лет для женщин и 61,5 год для мужчин.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что с 1 января 2022 года число российских пенсионеров, получающих сельскую надбавку, увеличится. Доплата, ранее назначавшаяся жителям сел, имеющим стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, теперь будет назначаться вне зависимости от текущего места проживания пенсионера.

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