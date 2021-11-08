Обращение ПФР: кто из россиян  останется без пенсий

В Пенсионном фонде России рассказали, что есть ряд случаев, когда соотечественники могут перестать получать пенсию. Об этом сообщает издание mk.ru.

Как пояснили в ПФР, лишить выплат россиян могут в четырех случаях.

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Останавливают выплаты, если пенсионер не получает положенную сумму в течение шести месяцев.

При этом пенсию отменяют, если россиянин вовремя не подтвердил свою инвалидность.

Третьей причиной, как обратили внимание в фонде, станет окончание срока действия вида на жительство. С подобной проблемой могут столкнуться иностранцы или лица без российского гражданства.

Четвертой причиной, когда останавливают выплату пенсии — это достижение 18 лет. Речь о выплатах по потере кормильца. В случае, если получатель получает высшее образование в очной форме, он имеет право на продление выплат до 23 лет.

По вышеназванным причинам пенсию перестают платить на полгода. За этот срок человек должен предоставить в Пенсионный фонд требующиеся документы.

Эксперты Пенсионного фонда рассказали. как можно за один раз получить всю сумму накопительной пенсии. Такое право есть у некоторых россиян, которые могут получить деньги единоразово или ежемесячно при достижении пенсионного возраста, сообщает «РГ».

Все накопления могут быть выплачены одной суммой, если расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии, — назвали главное условие специалисты ПФР.

При этом получатель может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счёт поступят новые средства. Но сделать это можно не раньше, чем через пять лет.

Если расчётный размер накопительной пенсии составляет больше 5%, то она рассчитывается из ожидаемого периода выплаты пенсии — 258 месяцев. Продолжительность выплаты получатель может определить самостоятельно, но она не может длиться меньше десяти лет.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил способ простимулировать добровольное накопление пенсий в России. Для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны, по словам Грефа, «налоговые стимулы» и софинансирование со стороны государства. Такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами.

Павел Вешаев, генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам Московского отделения «Опора России» в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какая сегодня существует система и можно ли верить негосударственным пенсионным фондам.

— История российской банковской системы еще не прошла период восстановления как в Европе. И даже там банк считается молодым, если ему 30-40 лет. Любые накопления граждан в негосударственном пенсионном фонде не попадают под систему страхования вкладов. Стимулирование нужно. Но необходимо накапливать средства не только в негосударственных пенсионных фондах, где, к сожалению, доходность низкая, она сопоставима с депозитами. Доходность пенсионных фондов составляет от 4 до 8 %, — рассказал эксперт.

Также он отметил важность того, чтобы граждане сами могли распоряжаться накопленными средствами – это будет их сильно стимулировать к накоплению.

— Продолжительность жизни удлиняется, и нагрузка на пенсионную систему становится в разы больше, — объяснил экономист.

Помимо пенсии по старости, у россиян также формируется накопительная часть пенсии. Деньги в этом случае направляются в государственный или негосударственный пенсионный фонд. Правительство заморозило накопительную пенсию до конца 2023 года. Но по закону пенсионер может полностью получить накопленные средства при определённых условиях, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года рождения и моложе, в случае если до конца 2015 года был сделан выбор в её пользу», — уточнили в ПФР.

В ведомстве добавили, что право подать заявление на выплату накопительной пенсии имеют россияне ещё двух категорий. Те, кто оплачивал пенсионные взносы в течение двух лет начиная с 2002 года, а также мужчины, родившиеся в 1953–1966 годах, и женщины 1957–1966 годов рождения.

Получить накопительную пенсию можно разными способами. Если её размер составляет менее 5% от пенсии по старости, то получить выплату можно единоразово в полном объёме.

Россияне могут повторно обратиться за единовременной выплатой, если на индивидуальный лицевой счёт поступят новые средства. Это можно сделать один раз в 5 лет.

Также граждане могут оформить ежемесячные перечисления. Чтобы узнать размер выплаты, нужно разделить общую сумму накоплений на 258 месяцев. При выборе срочной выплаты необходимо оформить пенсию сроком от 10 лет.

Если накопления, отчисляемые для накопительной пенсии, не успели выплатить в течение жизни человека, то за деньгами могут обратиться его наследники.

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что с 1 января 2022 года вырастет число пожилых людей, которые смогут получить сельскую надбавку к пенсии. Право на неё будет сохраняться и при переезде из сельской местности. Тем, кто ранее потерял надбавку по этой причине, её вернут в беззаявительном порядке, уточнили в ПФР.

В фонде рассказали, что сейчас надбавку получают более 900 000 пенсионеров. Её размер составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии, или 1511 рублей в месяц.

У получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, надбавка составляет 755 рублей в месяц, так как их фиксированная выплата к пенсии — 3022 рубля, сообщили «Российской газете» в пресс-службе ПФР. После индексации пенсий в 2022 году размер надбавки также вырастет.

Сельскую надбавку начисляют при условии:

если человек не менее 30 лет отработал в сельской местности;

проживает в сельской местности;

у него нет оплачиваемой работы.

При подсчёте стажа в ПФР учитывают работу в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и компаниях при занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. К примеру, сельская надбавка полагается пенсионерам, которые всю жизнь проработали агрономами, трактористами, ветеринарами или пчеловодами. Всего в списке более 500 профессий.

С января 2020 года сельская надбавка начисляется по заявлению, которое россиянин может подать в Пенсионный фонд. К заявлению необходимо прикрепить документы, подтверждающие стаж работы в сельской местности. Надбавка к пенсии приходит с первого числа следующего месяца после обращения.

Россиянам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышенная пенсия по старости. Однако не все группы граждан имеют право на это повышение. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по Калининградской области.

Гражданам, являющимся инвалидами I группы и II группы, 3 степени ограничения способности к трудовой деятельности, повышенная фиксированная выплата осуществляется с даты установления инвалидности и при достижении возраста 80 лет повторное повышение не производится, отмечается в сообщении.

Другая категория пенсионеров, у которой нет повышения фиксированной выплаты, — это получатели страховых пенсий по случаю потери кормильца. Однако они имеют право переоформить вид пенсионного обеспечения и перейти на страховую пенсию по старости в случае, если ее размер после перерасчета будет выше.

Добавляется, что в остальных случаях перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии производится в беззаявительном порядке, то есть для этого никуда ходить не нужно.

Повышенная выплата назначается россиянам со дня достижения возраста 80 лет. В 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6044,48 рубля. Те граждане, кто достиг возраста 80 лет, получают 12 тыс. 88,96 рубля.

По закону Пенсионный фонд России (ПФР) должен останавливать выплаты иностранцам, у которых закончился или аннулирован вид на жительство. Но информацию об этом фонд получает с задержкой, поэтому некоторые мигранты длительное время могут получать не полагающиеся им выплаты. С 1 января 2023 года государство намерено ужесточить контроль за подобными случаями, рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

В разговоре с агентством «Прайм» экономист напомнила, что в начале 2000-х годов в России прошло несколько судебных процессов, касающихся невыплаты пенсий выходцам из стран СНГ.

Тогда Верховный суд постановил, что для получения пенсии пожилым иностранцам достаточно иметь один документ — вид на жительство. Получить его гораздо проще, чем гражданство России. Однако Пенсионному фонду стало труднее разбираться с выплатами — в ПФР не узнают, что документ утратил силу, пока им об этом им не сообщит МВД.

Сейчас в России создают единый федеральный информационный реестр сведений о населении. Он будет содержать в том числе и информацию о иностранцах, которые въезжают в страну и проживают в ней временно или постоянно.

Реестр необходим для того, чтобы контролировать целевое использование госфондов, которые сформированы для выплат населению страны. В том числе Пенсионного фонда.

В течение 2022 года в реестр будут вносить необходимую информацию о жителях, а также проверять её. С января 2023 года реестр должен заработать в полную силу. После этого выплаты пенсий для нерезидентов будут останавливаться с первого месяца, следующего за месяцем аннулирования вида на жительство.

Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому. Об этом пишет РИА Новости.

«В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4 процента. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента», — отметила она.

Перминова уточнила, что речь идет о базовом уровне инфляции. По ее словам, глава Минфина Антон Силуанов ко второму чтению проекта бюджета намерен продолжить работу по уточнению уровня инфляции, чтобы проиндексировать пособие и выплаты, которые идут из бюджета.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым в последний раз пенсии в России в реальном размере выросли в январе этого года — на 0,4 процента. После этого в течение восьми месяцев подряд, с февраля по сентябрь, они сокращались. В сентябре падение составило 1,8 процента по отношению к тому же месяцу прошлого года. В целом за первые девять месяцев пенсии снизились на 0,6 процента, сообщил Росстат.

Независимый финансовый советник, экономист, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич заявил, что уровень пенсий в России в случае, если с экономикой страны все будет хорошо, через 10–15 лет останется таким же, как сейчас. Он добавил, что, если же с экономикой в РФ станет хуже, пенсионеры будут получать еще меньше. Единственный выход, по мнению эксперта, увеличить выплаты в стране — создать грамотно работающую систему накопительных пенсий. Об этом сообщает URA.RU.

У нас сейчас действует балльная система. Каждый год нам начисляются баллы. Назвать точную сумму, точный размер пенсий через 10–15 лет невозможно. Потому что правительство ежегодно назначает стоимость балла в рублях. Мы зависим от этого решения правительства, — рассказал Кикевич.

Специалист добавил, что единственный сценарий, при котором граждане смогут получать достойную пенсию, это создание нормальной действующей системы накопительных пенсий в негосударственных пенсионных фондах.

Ранее в соцсетях россияне подняли волну негатива из-за одобренного депутатами Госдумы проекта бюджета на 2022–2024 годы. Людей возмущает индексация пенсий всего на 5,9%, при том, что уровень инфляции может оказаться значительно выше.