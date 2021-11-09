Эксперт назвал риски досрочного погашения кредита

Ни одна кредитная организация не вправе запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно. Об этом рассказал Николай Переславский, эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, пишет агентство «Прайм».

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По его словам, некоторые банки запрещают частичное погашение ипотечного кредита или предоставляют возможность внести лишь пару платежей. Он напомнил, что все эти моменты прописаны в кредитном договоре.

Как утверждает эксперт, в законодательстве нет ни одного инструмента, который позволял бы банку каким-либо образом начислить штраф или комиссию за досрочное погашение кредита. Он отметил, что банки не имеют право запретить клиенту досрочное закрытие долга с 2011 года.

Переславский уверяет, что любые штрафы, комиссии и начисления за подобные действия могут стать для клиента поводом обратиться в суд, так как банк нарушает статью 809 Гражданского кодекса РФ.