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Эксперт назвал риски досрочного погашения кредита

Елена Прошина
2 часа назад

Ни одна кредитная организация не вправе запретить закрыть весь долг досрочно, даже если частичное погашение невозможно. Об этом рассказал Николай Переславский, эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, пишет агентство «Прайм».

Эксперт назвал риски досрочного погашения кредита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, некоторые банки запрещают частичное погашение ипотечного кредита или предоставляют возможность внести лишь пару платежей. Он напомнил, что все эти моменты прописаны в кредитном договоре.

Как утверждает эксперт, в законодательстве нет ни одного инструмента, который позволял бы банку каким-либо образом начислить штраф или комиссию за досрочное погашение кредита. Он отметил, что банки не имеют право запретить клиенту досрочное закрытие долга с 2011 года.

Переславский уверяет, что любые штрафы, комиссии и начисления за подобные действия могут стать для клиента поводом обратиться в суд, так как банк нарушает статью 809 Гражданского кодекса РФ.

Финансист также дал гражданам совет. Если досрочное погашение долга согласовано с банком, он рекомендует сокращать срок кредита, а не минимальный платеж, так как это гораздо выгоднее. Вместе с основным долгом банк должен будет пересчитать и проценты по кредиту в меньшую сторону, резюмировал Переславский.

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