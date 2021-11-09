По 8 тысяч: россиянам напомнили о выплате

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что в ноябре одинокие родители получат на карты «Мир» детское пособие, размер которого может составлять 8 тыс. (и даже больше). Об этом сообщает PRIMPRESS.

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Это ежемесячное пособие с 1 июля 2021 года можно оформить на детей от восьми до 17 лет. Выплату ввели для одиноких родителей и тех, кто имеет право на алименты (и только если семья нуждается в господдержке - имеет низкий доход, максимум одну машину и не более 24 квадратных метров на человека). Для назначения пособия ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения.

Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ и жить в России.

Размер пособия равен 50 процентам прожиточного минимума (ПМ) для детей в регионе проживания, он индексируется в начале каждого года. К примеру, в Москве в 2021 году прожиточный минимум ребенка составляет 15 582 рубля, поэтому пособие равняется 7 791 рублю. В Хабаровском крае детский ПМ равен 17 114 рублям, а выплата - 8 557 рублям.

Если у одинокого родителя несколько детей, пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.

Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению. Если родитель обратился за пособием в течение шести месяцев с восьмилетия ребенка, пособие придет сразу за несколько месяцев (отсчет с восьми лет). Если позже – с даты обращения.