Отношения банков и клиентов переведут в «цифру»

У банков появятся полномочия в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры с клиентами и создавать их электронные версии. Соответствующие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о переводе делового документооборота в цифровой формат, пишут «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития. В ведомстве считают, что данная мера сэкономит бизнесу миллиарды рублей, которые они тратят сейчас на хранение архивов. Речь идет о 3,5 трлн рублей в год.

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Как пояснили в ведомстве, если документ многосторонний, то у каждого из участников будет возможность выразить свое согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Только после этого банк имеет право уничтожать бумажный оригинал.

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«В частности, наиболее крупные и надежные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной», – рассказали в Минэкономразвития.

Кроме того, предлагается разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только усиленной квалифицированной электронный подписью (УКЭП), но и усиленной неквалифицированной, которая формируется с помощью сайта «Госуслуг» и подтверждает неизменность документа с момента его подписания.

ЦБ поддерживает данные изменения, банки смогут создавать электронные дубликаты документов в одностороннем порядке, заявили в регуляторе.

Крупные кредитные организации выступают за поправки, направленные на ускорение цифровизации документооборота. Позитивно восприняли предложения в «Сбере», ВТБ, Росбанке, МКБ, Совкомбанке, РНКБ и УБРиР.

Благодаря принятию законопроекта снизятся затраты и улучшится работа по документам с клиентами и органами надзора, считает зампредседателя правления Совкомбанка Олег Машталяр.

Эксперты указали на возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за нововведений. Например, суды могут продолжить требовать предъявление оригиналов на бумажных носителях с подписями обеих сторон. Для начала нужно обеспечить безопасность цифровых архивов, потому что в случае их удаления или утери информации у граждан могут возникнуть сложности, отмечают эксперты. Другая проблема связана с человеческим фактором, из-за которого остается открытым вопрос о получении несанкционированного доступа к базам данных, добавила операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.