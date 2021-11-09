Россияне бросились скупать ноутбуки

В России в октябре зафиксирован неожиданный рост продаж ноутбуков. Об этом пишет РБК, ссылаясь на нескольких участников рынка.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным GfK, в прошлом месяце было куплено более 296 тысяч ноутбуков, что на 11% превышает показатель октября 2020 года. В последнюю же неделю октября продажи увеличились сразу на 25% в сравнении с аналогичной неделей годом ранее.

Видео дня

В октябре спрос на ноутбуки в «М.Видео-Эльдорадо» вырос больше чем на 20% в штуках и больше чем на треть в деньгах, что было выше рынка, который вырос приблизительно на 15% в количественном выражении и около четверти в денежном, заявил представитель пресс службы данной сети.

«Спрос драйвили сразу несколько факторов — в октябре мы увеличили ассортимент, стартовала новая версия Windows, в ряде регионов стали вводиться ограничения, связанные с пандемией, затем появилась информация о нерабочих днях, во второй половине месяца интерес подогревала "черная пятница"», — рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В МТС отметили, что после введения ограничений продажи ноутбуков выросли на 15%.

Рынок компьютеров растет благодаря обновлению парка устройств в компаниях, заявил гендиректор Acer в России Дмитрия Кравченко. Он указал на значительный отложенный спрос на обновление настольных компьютеров и ноутбуков, «который будет поддерживать рост в ближайшие годы». Продажи выросли в октябре и за счет текущей стоимости устройств, подчеркнул глава Acer.

«В прошлом году в условиях дефицита ретейлеры начали поднимать цены на ноутбуки, чтобы не остаться с пустыми полками, тогда как сейчас предложение сбалансированно по ценовым сегментам. Себестоимость на большинство компонентов пока растет в долларах. В локальной валюте ее сглаживает укрепление рубля», — сказал Кравченко.

В период пандемии граждане осознали, как важно обустроить дома полноценный смарт-офис для максимально эффективной деятельности, заявил старший директор по продажам Huawei CBG Аркадий Граф.