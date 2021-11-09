Как выйти на пенсию за коронавирус

Согласно российскому законодательству после проведенной пенсионной реформы, выйти на пенсию могут мужчины в возрасте 60 лет и женщины в 55 лет. Однако в 2021 году отправиться на пенсию могут мужчины и женщины, достигшие 61,5 года и 56,5 лет соответственно.

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Deita.ru отмечает, что есть возможность выйти на пенсию досрочно, в случае, если у гражданина большой трудовой стаж.

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Как получить повышенный стаж за работу с COVID

Получить повышенный стаж работы могут в том числе медики, которые работали с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, как в условиях медучреждения, так и в бригаде по оказанию первичной медико-санитарной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях.

Как считается повышенный стаж у медиков

Уточняется, что медикам, работающим с COVID, засчитывается специальный трудовой стаж как один день за два. Данное решение было принято постановлением правительства России № 1191 от 06.08.2020 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с п.1,2 и 20 ч.1 ст.30 Федерального закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях».

В чем минус

Но есть значимое уточнение: в таком случае нельзя будет получить двойную льготу по пенсии. Соответственно не получится «накручивать сверху» день за два на льготу за работу в сельской местности, где год считается за год и три месяца. Помимо этого, льготный порядок исчисления периодов работы с коронавирусной инфекцией год за два применяется только за период с 1 января по 30 сентября 2020 года. Если сотрудник медучреждения работал с ковидными больными позднее, то в настоящее время по этому поводу никаких постановлений правительства по льготному пенсионному стажу пока не было.

Тем не менее выйти на пенсию досрочно могут и те женщины, которые официально работали не менее 37 лет, и мужчины, отработавшие не менее 42 лет. Такие граждане могут выйти на пенсию на 2 года раньше, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Какие есть выплаты для медиков, работающих с ковидом

Как указано на сайте Правительства РФ, с ноября 2020 года размер выплат определяется в зависимости от должности и характера работы. За одну нормативную смену выплаты для работников скорой помощи составляют: для врачей – 2430 рублей, среднего медперсонала и водителей – 1215, младшего медперсонала – 950, фельдшеров по приему вызовов – 600.

Работникам стационаров за одну смену выплачивается: врачам – 3880 рублей, среднему и младшему медперсоналу – 2430 и 1215 соответственно. Врачам амбулаторий – 2430 рублей, среднему медперсоналу – 1215, младшему медперсоналу – 600.

Частные больницы также получают субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом: в некоторых регионах частные медицинские организации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами.