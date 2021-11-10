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Изъятые у коррупционеров деньги отдадут пенсионерам

News.ru
40 минут назад

Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании закон, который позволит переводить конфискованные у коррупционеров и полученные от продажи их имущества деньги в бюджет Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Изъятые у коррупционеров деньги захотели отдать пенсионерам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект был разработан депутатами фракции ЛДПР и принят нижней палатой парламента в третьем чтении 21 октября. Известно, что из-за отрицательного отзыва Правительства инициативу дважды отклоняли.

В случае, если предложения вступят в силу изменения будут внесены в закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Пенсионный фонд распределит полученные средства на пенсии, социальные выплаты и пособия.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) может приостановить выплату гражданину пенсии в четырёх случаях. На то, чтобы устранить препятствие для дальнейшего получения средств, даётся шесть месяцев.

Начисление пенсии временно прекращается, если гражданин в течение полугода не получает полагающуюся ему сумму. Выплаты также приостанавливаются в случае, когда пенсионер пропустил срок для подтверждения инвалидности.

Личный счет,ЛДПР,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,
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