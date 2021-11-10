Копите на старость: юрист рассказал о судьбе пенсий

Юрист Александр Толмачев считает, что к 2035 году у россиян могут начаться проблемы с пенсиями, и посоветовал молодым людям «копить на старость» самостоятельно. Об этом сообщает «Царьград».

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Толмачев подчеркнул, что Пенсионный фонд России в первую очередь будет стоять на страже финансовых интересов государства и в итоге страна может пойти по пути Китая, где пенсионные выплаты для разных категорий пенсионеров заметно различаются.

Юрист посоветовал молодым людям открывать долгосрочные вклады, которые поддержат их на пенсии.

«Надейтесь только сами на себя, а также на своих близких родственников», - заключил он.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов ранее назвал получение страховой пенсии несбыточной мечтой для десятков тысяч россиян.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия.

Сафонов отметил, что россиян часто подводит трудовой стаж в 90-е, так как тогда «никто не вел статистику» и многие работали неофициально.