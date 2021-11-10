Пришли с «Миром»: владельцы iPhone получили новый способ оплаты

У пользователей Apple теперь есть возможность совершать платежи картами «Мир» внутри экосистемы, например, покупать подписку Apple Music или приложения в App Store. Об этом пишут «Известия».

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Ранее к аккаунту в Apple можно было привязать только карты Visa, Mastercard и American Express. Напомним, что интегрировать карты «Мир» в сервисы Apple начали весной 2021 года.

Финансовый директор «Т1» Роман Ромашевский указал на ежеквартальный рост популярности карт «Мир». По его словам, охват населения национальным пластиком достигает приблизительно 40%. В большинстве своем быстрые темпы роста оборота за последние годы связаны с переводом на них бюджетных выплат населению, отметил Ромашевский.

«Для поддержки роста своей доли «Мир» активно использует маркетинговые кампании, а также наращивает удобство сервисов для клиентов. Несмотря на тренд по импортозамещению в разных отраслях, иностранные ресурсы во многих сферах остаются популярными: Booking, Netflix, Twitch, PayPal, а также зарубежные интернет-магазины», — отметил эксперт.

В перспективе нескольких лет держателей нацкарт станет в несколько раз больше, полагает региональный директор международного платежного провайдера Ecommpay в Москве Андрей Моряков. Возможность оплатить покупку картой «Мир» в зарубежном магазине и получение повышенных кешбэков и скидок повысит популярность данной карты, считает он.