Назван худший сценарий для сбережений россиян

В связи с быстро растущей инфляцией россиянам следует задуматься о судьбе своих сбережений через полгода их постоянного обесценивания, заявил российский экономист Михаил Делягин. Об этом сообщает ИА DETA.RU.

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Он не советует хранить наличные деньги дома. По его словам, это худший сценарий для сбережений, так как в этом случае через полгода они потеряют большую часть своей нынешней стоимости.

Для сохранения покупательной способности своих сбережений гражданам следует купить надежную европейскую валюту, которая не поддается большим колебаниям на фоне изменения макроэкономической обстановки, рекомендует экономист.

По его мнению, наиболее надежным инструментом накопления на ближайшие полгода является швейцарский франк. Экономист подчеркнул, что в мультивалютной корзине данная валюта должна занимать не менее 10%, если она является консервативной, остальные доли целесообразно распределить между долларом и евро.