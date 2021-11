Создатели Genshin Impact проведут презентацию обновления версии 2.3 уже 12 ноября. Посмотреть её можно на официальных каналах miHoYo в TikTok и Twitch в 15:00 МСК и на YouTube — в 19:00. Само обновление 2.3 выйдет 23 ноября. По слухам, в обновлении будет продолжена сюжетная арка Альбедо. История героя оборвалась на полуслове в событии The Chalk Prince and the Dragon, проходившего с 23 декабря прошлого года и до 5 января текущего. Ранее стало известно, что только на мобильных платформах Genshin Impact заработала $2,1 млрд. В эти цифры не включены доходы от версий для консолей PlayStation, PC, а также неофициальных магазинов на Android. Доход со всех платформ аналитики оценивают в $3,7 млрд.