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Авторы Genshin Impact расскажут об обновлении&nbsp;2.3 уже&nbsp;12 ноября

Игромания.ру
2 часа назад

Создатели Genshin Impact проведут презентацию обновления версии 2.3 уже 12 ноября. Посмотреть её можно на официальных каналах miHoYo в TikTok и Twitch в 15:00 МСК и на YouTube — в 19:00. Само обновление 2.3 выйдет 23 ноября. По слухам, в обновлении будет продолжена сюжетная арка Альбедо. История героя оборвалась на полуслове в событии The Chalk Prince and the Dragon, проходившего с 23 декабря прошлого года и до 5 января текущего. Ранее стало известно, что только на мобильных платформах Genshin Impact заработала $2,1 млрд. В эти цифры не включены доходы от версий для консолей PlayStation, PC, а также неофициальных магазинов на Android. Доход со всех платформ аналитики оценивают в $3,7 млрд.

Авторы Genshin Impact расскажут об обновлении&nbsp;2.3 уже&nbsp;12 ноября
Фото: Игромания.руИгромания.ру
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