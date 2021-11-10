В Госдуме предложили ввести новые выплаты на детей

Власти России должны ввести новые меры поддержки рождаемости, в частности, расширить перечень существующих денежных выплат молодым родителям, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщает Ura.ru.

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«Предлагаю давать при рождении ребенка сертификат на 30 тысяч рублей на покупку коляски, кроватки и автокресла», — заявил он.

Вторая предложенная депутатом мера поддержки предполагает наборы для новорожденных стоимостью 20 тысяч рублей, где будет все нужное для младенца. Государству нововведения обойдутся в 75 млрд рублей ежегодно, добавил Миронов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов заявил, что материнский капитал следует повысить в 10 раз для переезжающих на Курильские острова семей.

В начале ноября первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова заявила, что в ходе подготовки к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год во втором чтении будут просчитывать повышение пособий и пенсий на уровень инфляции, близкий к фактическому.