ПФР начнет выплачивать россиянам 30 пособий

С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет предоставлять россиянам более 30 мер социальной поддержки, которые сейчас можно получить только через региональные органы соцзащиты и Роструд. Об этом сообщается на сайте фонда.

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Речь идет о пособиях для неработающих женщин и жен военнослужащих с детьми, людей, пострадавших от радиации, о компенсациях по ОСАГО для россиян с инвалидностью и о других выплатах.

Благодаря межведомственному взаимодействию для получения этих пособий гражданам не придется собирать документы - за них это сделает ПФР.

Ранее замминистра труда Алексей Скляр рассказал, что власти планируют передать полномочия по назначению как минимум 17 мер соцподдержки от региональных органов соцзащиты и Роструда в ПФР.

«Известия» писали, что в ПФР передадут четыре группы пособий. Первая - выплаты россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений). Речь идет о пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячных выплатах женам военнослужащих, единовременных выплатах при рождении ребенка или передаче на воспитание в семью.

Вторая категория - компенсация страховой премии людям с инвалидностью по договору ОСАГО. Третья - выплаты россиянам, подвергшимся воздействию радиации. Четвертая - компенсации репрессированным и впоследствии реабилитированным.

По данным Минтруда, эти меры поддержки затрагивают 2,083 миллиона россиян.

Скляр отмечал, что в регионах нет единого стандарта назначения этих пособий, поэтому у россиян возникали трудности со сбором документов.