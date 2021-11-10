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В Молдавии населению компенсируют повышение цен на газ

Газета.Ru
34 минуты назад

Кабмин Молдавии одобрил пакет мер, согласно которому будет выплачена компенсация гражданам от повышения цен на газ в размере $92 млн. Об этом рассказала премьер страны Наталья Гаврилица в ходе заседания правительства.

В Молдавии населению компенсируют повышение цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер заявила, что эти средства необходимо потратить на компенсацию населению высокой стоимости газа в особо холодный сезон.

Из общей выделенной суммы около $50 млн будет являться компенсацией роста тарифа на газ, $18,4 млн – на отопление, оставшаяся же сумма будет выплачена семьям.

По словам Гаврилицы, перед властями республики стоит задача максимально эффективно использовать выделенные ресурсы, чтобы помочь гражданам преодолеть кризисные времена. Отмечается, что поддержку могут получить почти 300 тыс. малообеспеченных семей Молдавии. Так, сумма выплат для них увеличится с $28,5 до $40.

«За первые 50 кубометров газа потребители будут платить $0,4 за кубометр газа, остальные 100 кубометров будут стоить $0,45 за кубометр», — пояснила молдавский премьер.

Ранее глава энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что контракт с «Газпромом» позволит Молдавии в следующие 14 месяцев, по предварительным подсчетам, сэкономить порядка $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке.

Личный счет,Газпром,
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