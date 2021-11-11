Путевки 27 тысяч россиян могут пропасть

Ростуризм пытается найти варианты возобновления работы в России туроператором Mouzenidis Travel. Если этого не удастся сделать, то около 27 тыс. туристов не смогут вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых в Греции, пишет РБК.

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Mouzenidis Travel был крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию. Проблемы у компании возникли после того, как в марте в Москве умер ее основатель Борис Музенидис. При этом принимающая компания холдинга в Греции объявила о временной приостановке операций, а оплаченные россиянами за туры €18 млн были переведены в центральный офис, после чего «пропали».

«Ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег так и не получили», - пояснил представитель Ростуризма.

До 15 ноября Mouzenidis Travel должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования, иначе он будет исключены из Единого федерального реестра туроператоров. В этом случае туристы, заплатившие за отдых в Греции, не смогут получить даже частичные компенсации.

Еще летом Ростуризм обратился к властям Греции с предложением предоставить госгарантии для того, чтобы греческие отели приняли российских туристов. Однако никаких шагов с греческой стороны на данный момент так и не последовало.

«В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется, Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее в суд на туроператора из-за сорванного отдыха в Греции подал актер Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер», «Левиафан»). По данным «Московского комсомольца», Вдовиченков заплатил оператору за путевки для своей семьи более 623 тысяч рублей.