Путевки 27 тысяч россиян могут пропасть

Ростуризм пытается найти варианты возобновления работы в России туроператором Mouzenidis Travel. Если этого не удастся сделать, то около 27 тыс. туристов не смогут вернуть свои деньги за несостоявшийся отдых в Греции, пишет РБК.
Mouzenidis Travel был крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию. Проблемы у компании возникли после того, как в марте в Москве умер ее основатель Борис Музенидис. При этом принимающая компания холдинга в Греции объявила о временной приостановке операций, а оплаченные россиянами за туры €18 млн были переведены в центральный офис, после чего «пропали».
«Ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег так и не получили», - пояснил представитель Ростуризма.
До 15 ноября Mouzenidis Travel должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования, иначе он будет исключены из Единого федерального реестра туроператоров. В этом случае туристы, заплатившие за отдых в Греции, не смогут получить даже частичные компенсации.
Еще летом Ростуризм обратился к властям Греции с предложением предоставить госгарантии для того, чтобы греческие отели приняли российских туристов. Однако никаких шагов с греческой стороны на данный момент так и не последовало.
«В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется, Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас», - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ранее в суд на туроператора из-за сорванного отдыха в Греции подал актер Владимир Вдовиченков («Бригада», «Бумер», «Левиафан»). По данным «Московского комсомольца», Вдовиченков заплатил оператору за путевки для своей семьи более 623 тысяч рублей.
Издание отмечает, что пострадавшие туристы уже начали массово обращаться в суд, однако иски многих из них отклонили.