Не жилье и не золото: что может принести доход

В период высокой инфляции инвестору следует находить баланс между доходностью и сохранностью своих рублевых сбережений. Для их сохранения стоит рассмотреть вариант инвестирования в облигации и банковские депозиты, заявил агентству «Прайм» доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«С учетом раскручиваемого маховика инфляции (прогноз — 7-7,5 процента по итогам 2021 года) реальная процентная ставка по банковским депозитам близка к нулю. Доходность по облигациям не сильно (на 0,25-0,5 процента годовых максимум) отличается от доходности по банковским депозитам, однако при благоприятной рыночной конъюнктуре к купонному доходу можно добавить доход от переоценки ценных бумаг, то есть разницы между ценами покупки и продажи», — пояснил экономист.

Открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к 8-8,5%-й доходности по облигациям добавит налоговый вычет в размере 13% от инвестированной суммы, но не более 400 тысяч рублей в год, указал Казанский.

Для защиты капитала кредитные организации и инвесткомпании предлагают паи биржевых инвестиционных фондов — их доходность привязана к определенному индексу, например, Мосбиржи. Также предлагаются смешанные инвестиционно-страховые продукты (ИСЖ, НСЖ) с выпуском на сроки от трех до пяти лет.

Если важна доходность накоплений, а не сохранность, то следует обратить внимание на долевые инструменты. По словам Казанского, смешанные фонды облигаций и акций могут принести до 15-20% годовых, но нужно не забывать о том, что вложения могут обесцениться.

Экономист также считает, что не стоит сейчас искать доходность в инвестициях в недвижимость и в золото. Студии и однокомнатные квартиры подешевели, а стоимость унции золота в долларах США опустилась на 3,5% с ноября 2020 года, отметил Казанский.