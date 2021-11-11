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Экономист предупредил россиян о потере накоплений

Лера Букина
53 минуты назад

Российский экономист Михаил Делягин советует избегать любых предложений по увеличению сбережений, если они обещают доходность выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Экономист предупредил россиян о потере накоплений
Фото: ТАССТАСС

Он пояснил, что выгодные способы пассивного заработка денег никогда не будут тиражироваться в свободном доступе на неограниченное количество людей. Они, напротив, будут тщательно скрываться, указал Делягин. Поэтому подобного рода схемы либо граничат с нарушением закона, либо представляют собой неприкрытое мошенничество.

Самая большая опасность таких схем в том, что получить обратно свои деньги граждане вряд ли смогут даже после того, как организаторов финансовых пирамид поймают. К тому времени привлеченные средства будут уже потрачены, предупредил Делягин.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил о том, что ЦБ зафиксировал развитие нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр». По его словам, принципом такой игры является сетевой маркетинг, как в финансовых пирамидах. При отсутствии новых игроков проект сворачивается. Однако вывести деньги не представляется возможным, так как мошенники успели сделать это раньше, отметил глава департамента ЦБ.

Личный счет,Валерий Лях,Михаил Делягин,Центральный банк России,
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