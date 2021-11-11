Экономист предупредил россиян о потере накоплений

Российский экономист Михаил Делягин советует избегать любых предложений по увеличению сбережений, если они обещают доходность выше текущего уровня ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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Он пояснил, что выгодные способы пассивного заработка денег никогда не будут тиражироваться в свободном доступе на неограниченное количество людей. Они, напротив, будут тщательно скрываться, указал Делягин. Поэтому подобного рода схемы либо граничат с нарушением закона, либо представляют собой неприкрытое мошенничество.

Самая большая опасность таких схем в том, что получить обратно свои деньги граждане вряд ли смогут даже после того, как организаторов финансовых пирамид поймают. К тому времени привлеченные средства будут уже потрачены, предупредил Делягин.