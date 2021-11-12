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КС РФ запретил сносить дачи в зоне газопроводов без компенсации

Российская Газетаиещё 2
1 час назад

Конституционный суд РФ запретил сносить без выплаты компенсации дачи и постройки, размещенные в защитной зоне газопровода. Однако выплата полагается только тем, кто не знал и не мог знать об ограничениях, действующих на земельном участке.

Конституционный суд принял решение по выплатам ряду дачников
Фото: ТАССТАСС

Проверку статьи 392 Гражданского процессуального кодекса РФ во взаимосвязи с положениями Гражданского кодекса РФ и ФЗ "О газоснабжении в РФ" инициировал Юрий Тихонов из Подмосковья. В 1975 году он получил участок в садоводстве под Сергиевым Посадом, построил на нем домик, возвел сарай и теплицу.

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А спустя более 40 лет, в 2016 году компания "Газпром трансгаз Москва" вдруг спохватилась, что участок Тихонова находится в охранной зоне ГРС. На этом основании суд признал дачные постройки самовольными.

И обязал пенсионера снести свое имущество - добровольно и за свой счет. Доводы о том, что владелец не знал о наложенных ограничениях, во внимание приняты не были.

- В ситуации Юрия Валентиновича были нарушены сразу несколько базовых принципов правосудия, - отметил представитель заявителя Григорий Вайпан в ходе публичных слушаний. - Снос за свой счет - это санкция, вид наказания, если постройка признана самовольной и вина ее владельца в этом доказана.

Никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением.

Однако никто не должен нести ответственность за деяния, которые на момент совершения не были признаны правонарушением. Представители органов власти, принявшие и подписавшие оспоренный нормативный акт, в свою очередь обратили внимание на ряд несоответствий, возникших в ходе разбирательства по делу Тихонова.

Во-первых, решение суда общей юрисдикции ставит под сомнение конституционный принцип поддержания доверия к власти, ведь владелец построил дом законно и зарегистрировал право собственности на него по всем правилам.

Во-вторых, отсюда возникают сомнения в правомочности решения о возложении расходов по сносу исключительно на собственника.

Наконец, в-третьих, иск газовой компании был удовлетворен за пределами всех разумных сроков исковой давности. КС РФ фактически согласился с доводами, приведенными сторонами в ходе публичных слушаний.

По мнению судей, в основу решения в подобных случаях должен быть положен принцип добросовестности. Оспоренные нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку не препятствуют пересмотру дела по новым обстоятельствам. А Тихонов добивался этого, когда в Гражданском кодексе появилось уточнение понятия самовольной постройки.

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Если владелец не знал и не мог знать о том, что его имущество находится в зоне действующих ограничений, то исследованию судом подлежит вопрос о том, можно ли сохранить постройки, указал КС. Если же будет установлено, что сделать это невозможно, собственник должен получить предварительное полное возмещение причиненных убытков. Дело Юрия Тихонова подлежит пересмотру.

Личный счет,Дача и дачники,Юрий Тихонов,
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