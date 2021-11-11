«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Россиянам следует как можно скорее перестать хранить свои сбережения «под подушкой». Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на специалистов в области финансовой грамотности. По словам экспертов, в период быстро растущей инфляции хранение «неработающих» денег ведет к их стремительному обесцениванию.
Согласно официальной статистике, цены на продукты с начала года выросли примерно на 20%. На столько же подорожал импорт, обращают внимание эксперты.
В случае отказа ЦБ от очередного повышения ключевой ставки в ближайшее время инфляция по итогам года выйдет за отметку в 10%, считают эксперты. При таком развитии событий хранящиеся дома в «кубышке» сбережения обесценятся.
Единственный надежный способ предотвратить такой сценарий – положить деньги на банковский вклад под наибольший процент, который обычно предоставляется в случае открытия счета более чем на год, считают эксперты.