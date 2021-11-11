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«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Лера Букина
52 минуты назад

Россиянам следует как можно скорее перестать хранить свои сбережения «под подушкой». Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на специалистов в области финансовой грамотности. По словам экспертов, в период быстро растущей инфляции хранение «неработающих» денег ведет к их стремительному обесцениванию.

«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям
Фото: ТАССТАСС

Согласно официальной статистике, цены на продукты с начала года выросли примерно на 20%. На столько же подорожал импорт, обращают внимание эксперты.

В случае отказа ЦБ от очередного повышения ключевой ставки в ближайшее время инфляция по итогам года выйдет за отметку в 10%, считают эксперты. При таком развитии событий хранящиеся дома в «кубышке» сбережения обесценятся.

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Единственный надежный способ предотвратить такой сценарий – положить деньги на банковский вклад под наибольший процент, который обычно предоставляется в случае открытия счета более чем на год, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что жители России стали вносить в банкоматы более крупную наличность по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование банка «Русский стандарт». Аналитики изучили операции в банкоматной сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов. Оказалось, что в среднем выросла как снимаемая, так и вносимая сумма. Средний чек снятия увеличился на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля. По словам банкиров, россияне чаще вносят, а не снимают наличные через банкоматы. За три квартала 2021 года из всех операций 76% составило внесение банкнот, снятие – 21%.
Личный счет,Центральный банк России,
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