«Деньги обесценятся»: россиянам дали совет по сбережениям

Ранее сообщалось, что жители России стали вносить в банкоматы более крупную наличность по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование банка «Русский стандарт». Аналитики изучили операции в банкоматной сети банка за три квартала 2020 и 2021 годов. Оказалось, что в среднем выросла как снимаемая, так и вносимая сумма. Средний чек снятия увеличился на 17% и составил 26 243 рубля, а внесения – на 12% и составил 10 394 рубля. По словам банкиров, россияне чаще вносят, а не снимают наличные через банкоматы. За три квартала 2021 года из всех операций 76% составило внесение банкнот, снятие – 21%.