Цены на услуги ЖКХ запретят повышать в России

В России в следующем году могут установить мораторий на повышение стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на проект закона, который разработали в ЛДПР.

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Как следует из документа, инициатива депутатов связана с эпидемией коронавируса и дополнительными расходами в этой сфере, которые несут граждане страны.

«В период пандемии граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги в связи с длительным нахождением дома. Предлагается частично улучшить ситуацию с реальными доходами граждан путем установления в 2022 году моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается, закон направлен на облегчение для россиян оплаты коммунальных услуг в период пандемии. Какбмин России уже утвердил индексацию тарифов на 2022 год, которая составит от 2,9% до 6,5%. Наибольшая индексация ожидается в Чечне, Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму и Татарстане, а также в Москве, Якутии и Дагестане.