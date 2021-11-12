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В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии

Ura.Ru
52 минуты назад

Россияне могут столкнуться с задержкой пенсий, если принесут неполный пакет документов для оформления выплат. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Чтобы пенсия была назначена без задержек] предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — предупреждают в ПФР.

Ранее был установлен срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.

Россиянам назвали способ повышения пенсий

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Александр Сафонов отметил, что россияне зачастую получают низкую пенсию из-за ошибок работодателей. Распространенной причиной этого является невыплата работодателем отчислений в Пенсионный фонд. Кроме того, на будущих выплатах негативно сказывается «серая» зарплата, пишут Дни.ру.

Личный счет,Александр Сафонов,Пенсионный фонд РФ,
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