В ПФР предупредили о задержках в выплате пенсии

Россияне могут столкнуться с задержкой пенсий, если принесут неполный пакет документов для оформления выплат. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда России.

«[Чтобы пенсия была назначена без задержек] предпенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд и предоставить пакет документов, подтверждающих его пенсионные права. После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — предупреждают в ПФР.

Ранее был установлен срок подачи заявления о переносе пенсионных накоплений россиян из ПФР в НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и обратно, а также о переводе средств из одного НПФ в другой. Это можно будет сделать до 1 декабря 2021 года.