Россияне потеряли интерес к рефинансированию кредитов

На фоне повышения ключевой ставки в России снижается спрос на рефинансирование ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные финансовые организации.

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По словам старшего вице-президента розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург" Дмитрия Алексеева, в октябре уровень перекредитования жилищных ссуд сохранялся на уровне сентября, но в сравнении с таким же периодом прошлого года этот показатель снизился на 40%. В ВТБ заявили, что в сегменте ипотеки пик переоформления кредитов под более низкий процент фиксировался в первом полугодии на фоне исторически низких ставок. В то же время там отметили сохранение интереса к рефинансированию потребкредитов.

В Банке России в комментарии изданию подтвердили снижение доли ипотечных кредитов на рефинансирование в совокупном объеме предоставленных ссуд. "Она достигла пика в феврале этого года ― 13,6% и в дальнейшем постепенно снижалась, составив в сентябре 6,6%", - заявили в регуляторе, прогнозируя дальнейшее снижение доли кредитов по программам перекредитования.