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"Известия": россияне теряют интерес к рефинансированию ипотеки

Газета.Ruиещё 2
27 минут назад

На фоне повышения ключевой ставки в России снижается спрос на рефинансирование ипотеки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на крупные финансовые организации.

Россияне потеряли интерес к рефинансированию кредитов
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам старшего вице-президента розничного бизнеса банка "Санкт-Петербург" Дмитрия Алексеева, в октябре уровень перекредитования жилищных ссуд сохранялся на уровне сентября, но в сравнении с таким же периодом прошлого года этот показатель снизился на 40%. В ВТБ заявили, что в сегменте ипотеки пик переоформления кредитов под более низкий процент фиксировался в первом полугодии на фоне исторически низких ставок. В то же время там отметили сохранение интереса к рефинансированию потребкредитов.

В Банке России в комментарии изданию подтвердили снижение доли ипотечных кредитов на рефинансирование в совокупном объеме предоставленных ссуд. "Она достигла пика в феврале этого года ― 13,6% и в дальнейшем постепенно снижалась, составив в сентябре 6,6%", - заявили в регуляторе, прогнозируя дальнейшее снижение доли кредитов по программам перекредитования.

Ранее сообщалось, что разогнавшаяся в России инфляции и многократное повышение Центральным банком страны ключевой ставки позволили российским банкам увеличить доход на 1,1 трлн рублей. В январе годовая прибыль кредитных организации оценивалась специалистами в 1,3 трлн рублей, однако десять месяцев спустя прогнозируемый доход вырос до 2,4 трлн рублей.

Личный счет,Банк ВТБ,Центральный банк России,газета "Известия",
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