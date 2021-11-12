Семьи с детьми освободят от одного из налогов

Министерство финансов разработало проект поправок в Налоговый кодекс, расширяющих круг тех, кого освобождают от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Об этом пишет РБК.
Речь идет о семьях с двумя и более детьми, продавших жилье для покупки нового, более просторного. Напомним, что еще в июле 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть такие льготы для семей с детьми.
В настоящее время при продаже объекта недвижимости гражданам необходимо уплатить налог на доходы физлиц в размере 13%. Однако законодательство предполагает варианты безналоговой продажи жилья. Основным способом является владение квартирой более пяти лет, после этого граждане могут продавать собственность, не уплачивая налога.
Согласно тексту поправок, Минфин выступает за освобождение дохода от продажи комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока нахождения объекта недвижимости в собственности при одновременном соблюдении пяти условий.
Поправки должны вступить в силу с даты официального опубликования федерального закона и распространиться на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.
«Введение нормы поможет семьям с двумя и более детьми быстрее улучшить жилищные условия без дополнительных потерь на уплату налогов», — считает ведущий юрист практики «Налоговые споры» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков.
Однако из-за требования об одновременном соблюдении пяти условий сокращается число потенциальных получателей льготы, отмечает руководитель практики имущественных отношений «Амулекс» Галина Гамбург.
«Мало кто из налогоплательщиков попадает под эти критерии (тем более под все сразу), и такое налоговое послабление вряд ли коснется широких слоев населения», — отметила она.
Ранее сообщалось, что сумма налога на квартиры в Москве вырастет в следующем году на 10% из-за повышения кадастровой стоимости жилья. Проект отчета по кадастровой оценке, который выполнил ГБУ города Москвы, размещен в интернете и уже очевидно, что почти у всех объектов недвижимости кадастровая стоимость выросла на 30-50% относительно 1 января 2018 года, заявил общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости, председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки нацобъединения СРО оценщиков «Союз СОО» Кирилл Кулаков. Вместе с тем эксперт напомнил, что вне зависимости от роста кадастровой стоимости сумма налога на имущество физических лиц не может расти больше, чем на 10% в год.