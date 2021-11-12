Эксперт рассказал о передаче коронавируса через деньги

«Чисто теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте. Наверное, на деньгах она выше, потому что с ними контактирует большое количество объектов. Но это не значит, что от денег можно заразиться. Это возможно, только если сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза. Но, в теории, это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее», – подчеркнул Бровко.