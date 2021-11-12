Эксперт рассказал о передаче коронавируса через деньги

Член Общественного совета при Минздраве РФ, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко рассказал, в каких случаях коронавирус может передаваться через деньги. В беседе с радио Sputnik он отметил, что вирус не может проникнуть в организм человека через кожу, для этого ему нужно попасть на слизистую оболочку.
«Чисто теоретически есть возможность наличия вируса на каком-то объекте. Наверное, на деньгах она выше, потому что с ними контактирует большое количество объектов. Но это не значит, что от денег можно заразиться. Это возможно, только если сильно заразный человек чихнет на банкноту, потом ее потрогает другой человек и сразу после этого начнет тереть свои глаза. Но, в теории, это может произойти и с телефоном, дверной ручкой и так далее», – подчеркнул Бровко.
Во избежание даже такого незначительного риска стоит расплачиваться картой или телефоном, то есть бесконтактным методом, рекомендует эксперт.
Бровко советует россиянам для защиты от вируса носить медицинскую маску во время всех операций с деньгами. Но самой надежной защитой от коронавирусной инфекции, как указал эксперт, является вакцинация.
Ранее зампредседателя Банка России Михаил Алексеев заявил, что ЦБ рассматривает возможность вернуть в оборот банкноты мелких номиналов. По его словам, покрытие мелких банкнот защитным составом, по аналогии со сторублевками, позволило бы вернуть их в оборот «в качестве долговечного и в то же время более дешевого и удобного в транспортировке, чем монета, платежного инструмента».