В Госдуме предложили новую пенсионную реформу

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил исключить накопительную часть пенсии из системы ОПС (Обязательное пенсионное страхование). Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя инициативу ЦСР (Центр стратегических разработок) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

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«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — заявил Нилов в своем сообщении.

Помимо этого депутат считает, что необходимо создать для граждан комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии на добровольной основе.

«При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — отметил Нилов.

В связи с этим, заявляет он, правительство и ЦБ не могут предложить гражданам альтернативное решение для формирования добровольной накопительной пенсии.