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В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу

Ura.Ru
33 минуты назад

Депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил исключить накопительную часть пенсии из системы ОПС (Обязательное пенсионное страхование). Об этом он заявил в своем telegram-канале, комментируя инициативу ЦСР (Центр стратегических разработок) о создании в России единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

В Госдуме предложили новую пенсионную реформу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать ее замораживать», — заявил Нилов в своем сообщении.

Помимо этого депутат считает, что необходимо создать для граждан комфортные условия для зарабатывания негосударственной пенсии на добровольной основе.

«При таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — отметил Нилов.

В связи с этим, заявляет он, правительство и ЦБ не могут предложить гражданам альтернативное решение для формирования добровольной накопительной пенсии.

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Ранее власти РФ предложили провести новую пенсионную реформу для самозанятых, которые работают в крупных организациях по типу «Яндекса» или «Сбера». Создать единый негосударственный пенсионный план предложили на совещании на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР), где идею обсуждали работники Минфина, Минэка, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка (Ozon, Yandex, Mail.ru, Сбербанк и другие).

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