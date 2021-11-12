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Держатели карт «Мир» получат выгоду при оплате в сети АЗС «Газпромнефть»

Lenta.ru
14 минут назад

До 30 ноября 2021 держатели карт «Мир» могут получать кэшбек 10 процентов как при оплате топлива, так и при покупке любых других товаров в магазине или кафе на АЗС сети «Газпромнефть».

Держатели карт «Мир» получат выгоду при оплате в сети АЗС «Газпромнефть»
Фото: Петр Кассин / КоммерсантъПетр Кассин / Коммерсантъ

Кэшбек начисляется за каждую оплату от 1000 рублей, совершенную по карте «Мир», в том числе с помощью Apple Pay, на заправках и в мобильных приложениях «АЗС Газпромнефть» и «АЗС.GO». Деньги поступят на карту «Мир» в течение 3 — 5 дней. Для их получения нужно зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru.

«Оплата топлива на АЗС входит в топ-5 популярных категорий у держателей карт «Мир». За первое полугодие 2021 года на заправках было совершено более 100 миллионов операций по национальным платежным картам. Совместная акция с сетью АЗС «Газпромнефть» позволяет российским автолюбителям получать дополнительную выгоду, а полученный кешбэк использовать как при оплате различных товаров сети, так и покупок в других розничных магазинах», — прокомментировала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.

Как отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков, альянс с платежной системой «Мир» открывает перед клиентами сети больше возможностей для выгодных покупок на АЗС.

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