Держатели карт «Мир» получат выгоду при оплате в сети АЗС «Газпромнефть»

«Оплата топлива на АЗС входит в топ-5 популярных категорий у держателей карт «Мир». За первое полугодие 2021 года на заправках было совершено более 100 миллионов операций по национальным платежным картам. Совместная акция с сетью АЗС «Газпромнефть» позволяет российским автолюбителям получать дополнительную выгоду, а полученный кешбэк использовать как при оплате различных товаров сети, так и покупок в других розничных магазинах», — прокомментировала директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.