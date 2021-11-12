Банковские счета россиян оказались под угрозой

Мошенники завладели информацией о фактической сумме на счете и всех расходах клиентов банков. На это пожаловались пользователи портала VC.ru, пишут «Известия».

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По словам одного из пользователей площадки, ему позвонили якобы сотрудники Альфа-банка и сообщили о подозрительных операциях, совершенных в Сочи. При этом они предложили перевыпустить карту или перевести деньги на «надежный счет», рассказал мужчина. Самое главное, что мошенники знали точную сумму, хранящуюся на карте, вплоть до копеек, а также суммы последних покупок, сделанных за час до звонка, указал автор публикации. Кроме того, номер, с которого был совершен звонок, был идентичен тому, что указан на официальном сайте банка.

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С подобной схемой столкнулся и другой пользователь. Он заявил, что на второй день после начисления первой получки по зарплатному проекту мошенники позвонили пятерым сотрудникам его компании и, зная балансы карт до копейки, пытались их обмануть.

В Альфа-банке не ответили на запрос «Известий».

Замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков указал на отсутствие подтверждения того, что на руках у мошенников находятся данные, составляющие банковскую тайну. Он считает, что источники утечки информации - базы данных скомпрометированных торговых площадок в интернете, а также работники магазинов, которые передали за вознаграждение журналы клиентских операций третьим лицам.

«Такие данные могут оказаться в руках мошенников только в одном случае — если происходит внутренний фрод в банке. То есть сотрудник с доступом к базе трансакций продает их в даркнете», — указал вице-президент Почта Банка Станислав Павлунин.

Мошенники теперь могут подменять телефон дважды, и настоящий номер не может определить даже сотовый оператор, отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Отправка SMS может осуществляться через подставные каналы в интернете, добавил Алексей Плешков.

Аналитик по информационной безопасности Positive Technologies Яна Юракова считает, что столь подробный объем информации можно объяснить утечкой. Также часто для сбора клиентских данных анализируются и открытые источники, отметила она.

Говорить о широком масштабе такой мошеннической схемы не стоит, поскольку организовать утечку информации по трансакциям и остаткам на счетах проблематично из-за высокого уровня безопасности в финансовых организациях, заявил доцент РАНХиГС Алексей Катрич.