Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Экс-миллиардер Полонский задолжал за парковку сотни тысяч

Мария Иванова
1 час назад

Управляющая компания подала в суд на бизнесмена Сергея Полонского из-за долга в 700 тыс. рублей за парковку. Об этом сообщает Life.

Экс-миллиардер Полонский задолжал за парковку сотни тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, иск управляющей организации ООО «Сервис» к бизнесмену поступил в Таганский районный суд Москвы.

В компании заявили, что Полонский задолжал около 713 тыс. рублей за содержание 12 машино-мест. 11 ноября суд запросил уточнения и перенес заседание.

Life отмечает, что до кризиса 2008 года Полонский считался одним из богатейших бизнесменов России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны.

В 2013 году Полонскому предъявили заочные обвинения в хищении в особо крупном размере. В 2015 году его арестовали в Камбодже и экстрадировали в Россию.

Следствие сочло, что он похитил деньги инвесторов при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» в Москве.

Строительство «Кутузовской мили» остановилось в 2009 году после возведения пяти этажей. В ЖК продали 103 квартиры из 379, все покупатели признаны потерпевшими.

В июле 2017 года Полонского приговорили к пяти годам лишения свободы, но из-за истечения срока давности дела его освободили в зале суда.

Личный счет,Сергей Полонский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители