Экс-миллиардер Полонский задолжал за парковку сотни тысяч

Управляющая компания подала в суд на бизнесмена Сергея Полонского из-за долга в 700 тыс. рублей за парковку. Об этом сообщает Life.

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По данным издания, иск управляющей организации ООО «Сервис» к бизнесмену поступил в Таганский районный суд Москвы.

В компании заявили, что Полонский задолжал около 713 тыс. рублей за содержание 12 машино-мест. 11 ноября суд запросил уточнения и перенес заседание.

Life отмечает, что до кризиса 2008 года Полонский считался одним из богатейших бизнесменов России, его Mirax Group входила в тройку крупнейших девелоперских компаний страны.

В 2013 году Полонскому предъявили заочные обвинения в хищении в особо крупном размере. В 2015 году его арестовали в Камбодже и экстрадировали в Россию.

Следствие сочло, что он похитил деньги инвесторов при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» в Москве.

Строительство «Кутузовской мили» остановилось в 2009 году после возведения пяти этажей. В ЖК продали 103 квартиры из 379, все покупатели признаны потерпевшими.