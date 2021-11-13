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В ПФР предупредили о потере части пенсии у россиян

Ura.Ru
2 часа назад

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но это может привести к снижению выплаты, предупредили в Пенсионном фонде России по Санкт-Петербургу.

«Такой переход не всегда может быть выгодным. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат», — отмечается на сайте областного ПФР.

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Уточняется, что назначение данной пенсии возможно при факте, что человек на дату смерти находился на иждивении.

«Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца», — подытожили в фонде.

Ранее в ПФР напомнили, что у пенсионеров — участников программы софинансирования пенсий — есть возможность до 31 декабря этого года сделать взнос в размере до 12 тысяч рублей, при этом государство удвоит эту сумму. Таким образом, если гражданин переводит на счет 3 тысяч рублей в год, то сумма увеличивается до 6 тысяч рублей, приводит пример «Федеральное агентство новостей».

Личный счет,Видео,Пенсионный фонд РФ,РИА ФАН,
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