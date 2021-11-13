В ПФР предупредили о потере части пенсии у россиян

Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но это может привести к снижению выплаты, предупредили в Пенсионном фонде России по Санкт-Петербургу.

«Такой переход не всегда может быть выгодным. Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных доплат», — отмечается на сайте областного ПФР.

Ранее в ПФР напомнили, что у пенсионеров — участников программы софинансирования пенсий — есть возможность до 31 декабря этого года сделать взнос в размере до 12 тысяч рублей, при этом государство удвоит эту сумму. Таким образом, если гражданин переводит на счет 3 тысяч рублей в год, то сумма увеличивается до 6 тысяч рублей, приводит пример «Федеральное агентство новостей».