Для ряда россиян придумали индивидуальный пенсионный план

Для самозанятых предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Суть его в том, что от каждого заказа будет удерживаться некий процент, который в качестве пенсионных взносов будет направляться на единый счет самозанятого в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). И этим счетом можно будет пользоваться, не дожидаясь возраста выхода на заслуженный отдых.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такую идею выдвинула рабочая группа на площадке Центра стратегических разработок (ЦСР). В нее входят представители минфина, минэкономразвития, минтруда, налоговой службы, а также компаний, которые используют труд самозанятых - Ozon, Yandex, Mail.ru и Сбер. Инициатива (ее тезисы есть в распоряжении "РГ") адресована не всем самозанятым, а только тем, кто участвует в так называемой платформенной занятости. Это такая промежуточная форма занятости между трудовыми отношениями и отношениями с независимыми подрядчиками. Проще говоря, речь идет не просто о мастерах на все руки, которые предлагают свои услуги через объявления или, например, продают украшения или через "Инстаграм", а более организованных самозанятых, например, курьерах.

Видео дня

Сейчас самозанятые, которые хотят легализовать свои отношения с государством, могут перейти на спецрежим, предполагающий уплату налога на профессиональный доход. Ставка налога зависит от категории покупателей. С доходов от граждан - 4%, от организаций и предпринимателей - 6%. Льготные ставки покрывают только обязательное медицинское страхование, в ПФР средства не перечисляются.

Самозанятые самостоятельно могут копить на свою будущую пенсию. Для этого минимально в год надо перечислять в ПФР почти 34 тыс. руб. минимум, максимум - 270 тыс. руб. Чем больше взнос, тем больше страховых коэффициентов начисляется.

Но можно и ничего не платить. Государство все равно назначит социальную пенсию на 5 лет позже, чем по возрасту положена страховая. И размер социальной пенсии может оказаться тысяч на 10 ниже, чем страховой.

Удобство негосударственного пенсионного плана в том, что, по мнению разработчиков, это будут "живые деньги". То есть человек всегда сможет "залезть" в свой пенсионный фонд, взять оттуда в долг, а потом опять его пополнить. Приветствуется и инициатива работодателей - они могут софинансировать пенсионные накопления своих самозанятых сотрудников. Аналогичный пенсионный план действует в Америке. А, например, в Дании в 2018 году был заключен первый коллективный договор между платформой Hilfr и ее занятыми. Он гарантирует, что сотрудники обеспечиваются пенсионными, отпускными выплатами и пособием по болезни.