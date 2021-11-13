В ПФР объяснили, как выйти на пенсию в 50 лет

«Право на досрочное назначение пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 федерального закона № 400-ФЗ. Если у женщины трое детей, то она может выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Женщины, родившие 4 детей, приобретают право на пенсию в 56 лет, то есть на 4 года раньше, чем все остальные. А вот если у мамы 5 и более детей, то она может выйти на пенсию в 50 лет», — сообщается на сайте ПФР.