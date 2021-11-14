Раскрыт способ получить максимальную пенсию

Названы способы получить максимальную пенсию, сообщает «Прайм» со ссылкой на замдекана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

Чтобы получить самую большую выплату из возможных, необходимо подтвердить стаж, особые условия труда, заработок и прочие данные, среди которых инвалидность. Также должен быть учтен весь рабочий стаж и все официальные доходы.

По словам экономиста, в большинстве случаев россияне обращаются в Пенсионный фонд РФ за пенсией по старости, которая в настоящее время формируется из страховых взносов. Выплата составляют 22 процента от зарплаты гражданина. С 2002 года в ПФР на каждого трудоустроенного человека ведутся лицевые счета.

Для получения максимальной пенсии необходимо предоставить оригинал трудовой книжки, трудовые договоры и приказы о назначении на должность, зарплатные ведомости, если данных о заработке нет в Пенсионном фонде. Также понадобятся справки из архива об организации, военный билет для военнообязанных, справки об инвалидности и другие основания для льгот.