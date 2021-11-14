Граждане, начавшие трудовую деятельность раньше 1991 года, имеют право на новую прибавку к пенсии. Об этом сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

Процедура валоризации (повышения) заключается в увеличении расчетного пенсионного капитала на 10% для людей с трудовым стажем, начатым ранее 2002 года. Кроме того, начисляется дополнительно по 1% за каждый год за стаж работы до 1991 года, сообщает ПФР.

Такой механизм дополнительных начислений используется для любых страховых пенсий. Гражданин с 15-летним трудовым стажем до 1991 года вправе претендовать на рост своего расчетного пенсионного капитала на 25%.

Такой порядок валоризации трудовых пенсий введен с 1 января 2010 года.