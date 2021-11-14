Российским пенсионерам напомнили о выплатах от 5 000 до 50 000 рублей

Российские пенсионеры получат новую единовременную выплату от 5000 до 50 000 рублей. Деньги можно получить уже в ноябре, но потребуется заявление. Об этом сообщает PRIMPRESS.

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Новая выплата предназначена пожилым людям, отметившим 50-летие совместной жизни в официальном браке. Для получения денег необходимо написать заявление – автоматически их не начислят.

К заявлению понадобится приложить документы, подтверждающие факт супружеского юбилея - паспорт и свидетельство о заключении брака. Также необходимо будет указать счёт для перечисления средств. Эти сведения проверят в госструктурах и перечислят средства.

Юрист Ирина Сивакова рассказала, что сумма выплаты за брачный юбилей зависит от региона. В Москве к золотой свадьбе выплачивают по 21 902 рубля. За 55 и 60 лет брака положено по 27 377 рублей, а 65 и 70 лет – 32 853 рубля.

В Петербурге к 50-летнему юбилею пенсионеры получают 50 тысяч рублей.