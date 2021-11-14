Раскрыты способы кражи денег мошенниками через онлайн-банки

Руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков рассказал о методах, которыми злоумышленники получают данные своих потенциальных жертв. Его слова приводит агентство «Прайм».

По данным эксперта, возможны утечки из баз данных кредитных организаций, в том числе, с применением подкупа их сотрудников. Кроме того, злоумышленники находят слабые места ПО онлайн-банков либо сайтов интернет-магазинов, а также в голосовых помощниках и чат-ботах.

Полученные таким образом сведения о клиенте банка мошенники применяют в ходе звонка жертве от имени сотрудника банка, полицейского, работника микрофинансовой организации и тому подобного.

«Мошенники могут использовать и другие сценарии атак. Тут все зависит только от возможностей злоумышленников придумать правдоподобней сценарий», — пояснил Костиков.

Кроме звонков, жертве аферистов могут приходить электронные письма, содержащие замаскированный компьютерный вирус. Вероятны попытки взлома почты, перевыпуска сим-карты ставшего целью атаки гражданина. Поэтому, считает Костиков, следует опасаться подозрительных СМС, звонков и уведомлений.