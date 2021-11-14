Названы льготы для одиноких пенсионеров

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала Ura.ru, на какие льготы могут рассчитывать одинокие пенсионеры в России.

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Для таких граждан доступны социальное обслуживание на дому и льготы по ЖКХ. Также им предоставляются льготы на лекарства, зубопротезирование и проезд на общественном транспорте. В этих случаях уровень дохода не имеет значения, уточнила Стенякина.

А вот от состава семьи не зависят льготы, которые связаны со среднедушевым доходом. Речь идет о доплате к пенсии, если она ниже прожиточного минимума. Тогда автоматически начисляется недостающая сумма.