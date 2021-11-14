Кому грозит приостановка выплаты пенсий

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Прекращение выплат еще не значит, что человек потерял право на получение пенсии. Такое возможно в случае, если, например, у ПФР возникли какие-либо нестыковки в документах или, например, пенсионер перестал забирать пенсию.

«Если человек полгода не забирает свои деньги, то выплаты приостановят на шесть месяцев», — заявил Рязанский.

В случае, когда человек по какой-то причине не может сам получать пенсию, например, оказался в больнице, следует оформить соответствующую доверенность на кого-либо из близких пенсионера. Она заверяется у главврача и уполномоченный человек получает вместо пенсионера его деньги.

Пенсия может также перестать выплачиваться в случае, если инвалид, получающий ее, не прошел переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. При этом происходит приостановка перечисленийна три месяца. Если пропуск освидетельствования случился по уважительной причине, после прохождения экспертизы задержанные средства будут перечислены пенсионеру.

Получающие пенсию по потере кормильца студенты должны каждый год подтверждать в ПФР факт продолжения обучения в вузе. В противном случае выплаты прекращаются.

На полгода приостанавливаются выплаты постоянно проживающему в России иностранцу, если у того истекает период действия вида на жительство.

Российский пенсионер, в случае переезда в другую страну, должен уведомить об этом ПФР, а затем ежегодно подтверждать свое нахождение за рубежом в консульстве России, либо в отделении Пенсионного фонда. Нарушителю этого порядка приостанавливают выплаты пенсии.