Россиян предупредили о вероятном скачке цен на электроэнергию

Из-за преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике сотни компаний могут обанкротиться, а цены на электричество вырастут. Об этом газете "Известия" рассказали в ассоциации "Территориальные сетевые организации".

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Ассоциация попросила вице-премьера Александра Новака отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для территориальных сетевых организаций. В организации отметили, что одном и том же регионе различным ТСО власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому справедливый расчет эталонов невозможен.