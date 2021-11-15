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Россиян предупредили о возможном росте цен на электроэнергию

Газета.Ruиещё 2
56 минут назад

Из-за преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике сотни компаний могут обанкротиться, а цены на электричество вырастут. Об этом газете "Известия" рассказали в ассоциации "Территориальные сетевые организации".

Россиян предупредили о вероятном скачке цен на электроэнергию
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ассоциация попросила вице-премьера Александра Новака отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для территориальных сетевых организаций. В организации отметили, что одном и том же регионе различным ТСО власти назначают разные выплаты на содержание оборудования, поэтому справедливый расчет эталонов невозможен.

По их мнению, принятие этих мер приведет к росту стоимости электричества для потребителей и банкротству компаний. Ранее сообщалось, что ФАС предложила в 2022 году ввести в России эталонные тарифы на теплоснабжение, которые будут рассчитываться с учетом постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний и числа источников поставок теплоэнергии.

Личный счет,Александр Новак,ФАС,газета "Известия",
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