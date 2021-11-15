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Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона

Елена Прошина
1 час назад

Платежная система Visa решила обнулить комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2022 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Visa изменит условия переводов на карту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, компания в начале ноября разослала банкам письмо, в котором говорилось, что с 1 апреля 2022 года комиссия обнуляется. Эксперты полагают, что это решение было спровоцировано резким увеличением количества переводов через систему быстрых платежей (СБП) от российского Центробанка. В настоящий момент банки платят 3 рубля комиссии интерчейндж и комиссию платежной системе 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. С клиентов они обычно берут не менее 1% от суммы перевода.

В Visa рассказали, что считают расширение использования сервиса переводов с карты на карту одним из самых важных направлений бизнеса в России. Поэтому компания планирует подстраивать тарифную политику под реалии рынка. При этом представители Visa уточнили, что компания не может регулировать комиссии за перевод средств с карты на карту, которые банки устанавливают для своих клиентов. Поэтому даже после обнуления комиссии со стороны Visa кредитные организации могут сохранить прежние тарифы.

Участники рынка полагают, что решение Visa — попытка составить конкуренцию СБП, чья доля на рынке переводов неуклонно растет. В третьем квартале россияне перевели через СБП почти 1,4 триллиона рублей, а в четвертом квартале этот показатель может вплотную приблизиться к двум триллионам рублей.

Личный счет,Visa,Центральный банк России,
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