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Россиян предупредили о скачке цен на электроэнергию

Лера Букина
34 минуты назад

Многие территориальные сетевые организации (ТСО) могут обанкротиться и закрыться, если власти преждевременно внедрят эталонные тарифы в электроэнергетике. Кроме того, цены на электроэнергию для потребителей могут вырасти. Об этом сообщили в ассоциации «Территориальные сетевые организации». Ассоциация направила соответствующее письмо вице-премьеру Александру Новаку. Об этом пишут «Известия».

Бизнес просит отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для энергетиков. В аппарате вице-премьера заявили изданию, что позицию бизнеса направят в федеральные органы исполнительной власти для предоставления предложений.

ФАС ранее выступила с инициативой внести в правительство законопроект о внедрении данных тарифов уже в 2022 году. Под эталонным принципом предполагается вычисление средних тарифов на услуги, исходя из показателей издержек аналогичных организаций. Но в одном регионе различным ТСО местные власти назначают разные выплаты на содержание оборудования. В частности, у одной ТСО она может составлять 7,25 тысячи рублей, а у другой — более 60 тысяч рублей. В ассоциации считают, что в настоящее время говорить о справедливом расчете эталонов нельзя.

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Бизнес попросил Новака отсрочить введение эталонов и разработать единые принципы начисления выплат для энергетиков.

В ассоциации подчеркнули, что из 1,7 тысячи ТСО может закрыться около половины. В этом случае тарифы на электроэнергию для юридических лиц могут повыситься минимум на 10-12%, а для населения — на 1,5-2%, полагает топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

В ФАС, в свою очередь, исключают рост цен на электроэнергию для населения и других потребителей при установлении тарифов по передаче электроэнергии методом эталонных расходов.

«У ТСО есть законная возможность обратиться в ФАС для досудебного рассмотрения споров и разногласий в области тарифного регулирования, если они считают, что региональный орган тарифного регулирования установил экономически необоснованный тариф на услуги по передаче электроэнергии», – указали в антимонопольной службе.

Ранее глава НП «Совет рынка» Максим Быстров обратился в Министерство энергетики России с предложением ужесточить наказание за неуплату электроэнергии. Он предложил удвоить административные штрафы для юридических лиц, не оплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии со 100-200 тысяч рублей до 200-400 тысяч.
Личный счет,Видео,Андрей Лобода,Максим Быстров,Александр Новак,ФАС,газета "Известия",
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