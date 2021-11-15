Как не лишиться пенсии: россиянам назвали четыре условия

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, что пенсия может перестать приходить россиянам, которые переехали в другую страну или долгое время не получали выплаты лично. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Рязанский подчеркнул, что пенсионер, пенсия которому выплачивается не на карту, а лично (на почте или у почтальона), должен систематически получать выплаты. Если человек в течение шести месяцев не забирает свои деньги, выплаты приостановят на полгода.

Иногда пенсионер может долго не получать пенсию лично из-за лечения в больнице. В таком случае он может оформить доверенность на родственника и заверить этот документ у главврача. Тогда близкий человек пенсионера сможет забирать за него выплаты.

Рязанский отметил, что в случае переезда за границу пенсионерам нужно подать заявление в ПФР, а затем ежегодно подтверждать, что они живы. Последнее условие можно выполнять, лично явившись в консульство или отделение Пенсионного фонда в России. Если ПФР выяснит, что человек переехал за рубеж, но заявления от него не было, выплаты приостановят на полгода.

Также глава Союза пенсионеров напомнил о случаях, когда могут приостановить выплату пенсии по инвалидности: это возможно, если вовремя не пройти переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы. В случае неявки на осмотр выплаты замораживают на три месяца.

Ранее Счетная палата выяснила, что некоторые россияне могли лишиться части пенсий. По данным аудиторов, связано это с открытием нескольких пенсионных счетов на одного человека, которые в итоге не объединялись. Еще одна проблема - присвоение одного и того же СНИЛС сразу нескольким людям.