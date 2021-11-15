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Туры в Египет подешевели на 50%

Елена Прошина
1 час назад

Туры в Египет стали дешевле на 50% после запуска чартерных рейсов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с ТАСС.

Цены на туры в Египет обвалились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года», — заявила глава АТОР.

Напомним, что Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими Хугардой и Шарм-эш-Шейхом с 9 ноября. Сейчас Египет является самым популярным среди зарубежных направлений по объему продаж на ноябрь и декабрь. Второй по популярности является Турция, а последующие места занимают Доминикана, Куба и ОАЭ.

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Спрос на отдых в Египте всегда стабильно высокий, однако в текущем зимнем сезона туроператоры столкнулись с нехваткой отелей. Число мест размещения не соответствует объемам заявленной перевозки. Ломидзе отметила, что на новогодние даты в самых востребованных объектах места уже заканчиваются.
Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,ИТАР-ТАСС,
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