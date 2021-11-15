Цены на туры в Египет обвалились

Туры в Египет стали дешевле на 50% после запуска чартерных рейсов. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с ТАСС.
«Благодаря появлению чартеров с 9 ноября стоимость туров на направлении на низкие и ближайшие даты снизилась на 30-40%. По оценкам туроператоров, на некоторые даты туры в Египет сейчас стоят на 50% дешевле, чем в сентябре этого года», — заявила глава АТОР.
Напомним, что Россия возобновила чартерное авиасообщение с египетскими Хугардой и Шарм-эш-Шейхом с 9 ноября. Сейчас Египет является самым популярным среди зарубежных направлений по объему продаж на ноябрь и декабрь. Второй по популярности является Турция, а последующие места занимают Доминикана, Куба и ОАЭ.