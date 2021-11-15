Мошенники стали создавать «звуковых двойников» россиян

При сегодняшнем уровне развития технологий существует риск, что от имени друга или родственника человеку позвонят мошенники и знакомым голосом попросят, например, перевести денежные средства. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.
В такой ситуации гражданам следует перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, чтобы уточнить, действительно ли он звонил, рекомендует он.
В настоящее время техника позволяет создать «звукового двойника» практически любого человека, отметил эксперт.
«Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», – сообщил Лукацкий.
Что касается источников, которые используют мошенники для получения образцов голоса, то они могут быть совершенно разными, указал эксперт. Речь может идти о записанном голосе во время телефонного разговора и о различных социальных сетях, в которых публикуются видео.
«Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни», – добавил эксперт.
Он рекомендует перепроверять любую сомнительную информацию, полученную по телефону.