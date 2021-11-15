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Мошенники стали создавать «звуковых двойников» россиян

Лера Букина
28 минут назад

При сегодняшнем уровне развития технологий существует риск, что от имени друга или родственника человеку позвонят мошенники и знакомым голосом попросят, например, перевести денежные средства. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

В такой ситуации гражданам следует перезвонить человеку, от имени которого осуществлялся звонок, чтобы уточнить, действительно ли он звонил, рекомендует он.

Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени ЦБ

В настоящее время техника позволяет создать «звукового двойника» практически любого человека, отметил эксперт.

«Если речь идет о достаточно хорошо обученной нейросети, то, к сожалению, на слух, особенно при не очень качественной телефонной связи, отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», – сообщил Лукацкий.

Что касается источников, которые используют мошенники для получения образцов голоса, то они могут быть совершенно разными, указал эксперт. Речь может идти о записанном голосе во время телефонного разговора и о различных социальных сетях, в которых публикуются видео.

«Если речь идет о какой-то целенаправленной атаке против конкретного человека, то могут и с помощью обычного микрофона записать голос где-то в кафе и так далее. Этот голос будет еще сложнее распознать, потому что он записывается в обычной, непринужденной обстановке, в то время как запись в соцсетях обычно чуть более сухая, чем в повседневной жизни», – добавил эксперт.

Он рекомендует перепроверять любую сомнительную информацию, полученную по телефону.

Ранее сообщалось, что сотовые операторы придумали, как избавиться от телефонных мошенников с помощью искусственного интеллекта. Системы могут распознавать злоумышленников во время разговора с потенциальной жертвой и предупреждать об этом вызываемых абонентов. Такие системы, которые основываются на искусственном интеллекте, выгодно отличаются от тех, что используют технологии big data. С их помощью можно формировать черные списки подозрительных номеров.
Личный счет,Видео,Алексей Лукацкий,Cisco,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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