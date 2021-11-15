Россиянам посоветовали запасаться долларами

В пятницу, 12 ноября, курс доллара закончил неделю резким ростом к российской валюте. В пятницу пара доллар/рубль завершила сессию на уровне 72,88. Аналогично подскочила и европейская валюта, закончив вечер на уровне 83,27 рублей. По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, у рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и падение курса в нынешних условиях выглядит закономерно. Он указал на рост напряженности в «газовых войнах» и неспособность нефти после обвала в среду вернуться к росту.