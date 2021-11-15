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Россиянам посоветовали запасаться долларами

Лера Букина
53 минуты назад

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко заявил, что ожидать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть не следует. Об этом сообщает агентство «Прайм». Эксперт советует конвертировать рубли в иностранную валюту сейчас.

Россиянам посоветовали запасаться долларами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей», – указал финансист.

Он рекомендует сейчас конвертировать рубли, чтобы создавать позиции в иностранных активах. Однако Ревенко предостерег от перевода всех сбережений в валюту в один момент, так как при дальнейшем укреплении рубля нужно иметь возможность повторить операцию с большим объемом.

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«Также всегда стоит помнить о финансовом планировании. В случае если рубли могут потребоваться в ближайшее время, то покупка валюты сейчас видится не самым правильным решением, поскольку рублевые ставки сейчас стали намного привлекательнее», – заключил он.

В пятницу, 12 ноября, курс доллара закончил неделю резким ростом к российской валюте. В пятницу пара доллар/рубль завершила сессию на уровне 72,88. Аналогично подскочила и европейская валюта, закончив вечер на уровне 83,27 рублей. По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, у рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и падение курса в нынешних условиях выглядит закономерно. Он указал на рост напряженности в «газовых войнах» и неспособность нефти после обвала в среду вернуться к росту.
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