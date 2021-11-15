Россиянам посоветовали запасаться долларами

Управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко заявил, что ожидать укрепления рубля до 68 за доллар при текущих ценах на нефть не следует. Об этом сообщает агентство «Прайм». Эксперт советует конвертировать рубли в иностранную валюту сейчас.
«За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей», – указал финансист.
Он рекомендует сейчас конвертировать рубли, чтобы создавать позиции в иностранных активах. Однако Ревенко предостерег от перевода всех сбережений в валюту в один момент, так как при дальнейшем укреплении рубля нужно иметь возможность повторить операцию с большим объемом.
«Также всегда стоит помнить о финансовом планировании. В случае если рубли могут потребоваться в ближайшее время, то покупка валюты сейчас видится не самым правильным решением, поскольку рублевые ставки сейчас стали намного привлекательнее», – заключил он.