Как максимально быстро получить налоговый вычет в ₽52 тысячи

Конец года является подходящим временем для инвестирования, в частности, для пополнения ИИС и приобретения на него ценных бумаг. Такое мнение высказали аналитики «РБК Инвестиции».

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Открытие ИИС и зачисление средств на него в конце года является хорошей стратегией, которая позволит максимально быстро получить налоговый вычет, отметил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Если пополнить ИИС в декабре 2021 года, уже в январе следующего можно подавать требование на налоговый вычет и возврат излишне уплаченных налогов, указал эксперт.

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По ИИС-А можно получить вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до ₽400 тысяч, максимум – ₽52 тысячи в год. ИИС-Б освобождает от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС при закрытии счета.

Очень важно не просто открыть ИИС в конце года, но и внести средства на этот счет до новогодних праздников, заявил генерального директора «Открытие Брокер» Андрей Салащенко.

«Если открыть счет сейчас, но внести средства на него уже в новом году, то на вычет можно будет претендовать только в 2023 году», — отметил он.

Также плюсом является запуск брокерскими компаниями различных акций и спецпредложений в конце года - они стимулируют открыть ИИС, заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Эксперты видят потенциал роста у российского рынка акций как минимум в краткосрочном периоде. Россиянам стоит присмотреться к так называемым «дивидендным» акциям российских компаний с ожидаемой доходностью около 10% годовых и выше в преддверии начала весеннего «дивидендного периода», отмечает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Антон Затолокин. Речь идет о бумагах «Газпрома», «Юнипро», ОГК-2, а также привилегированных бумагах «Ленэнерго», МТС и ВТБ.

Облигации, в частности облигации федерального займа (ОФЗ), являются более надежным вариантом вложений, чем акции, указал директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Сейчас, когда регулятор повышает ключевую ставку, стоит рассмотреть короткие ОФЗ срочностью 1-2 года. Их доходность может составить около 8,3% 8,3–8,35% годовых, считает Антон Затолокин.

Еще одна стратегия - покупка паев в биржевом фонде (ETF), или БПИФ (российский аналог ETF), поясняет Кабаков. Так, инвестор сможет вложиться сразу во все ценные бумаги, которые входят в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Такая стратегия повысит диверсификацию и понизит риски, отметил эксперт.

Также следует рассмотреть акции и ETF из сферы банков, зеленой энергетики и акции развивающихся рынков, в том числе российские, рекомендует руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.