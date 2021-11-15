Россиян разозлили советы финансистов

Блог « Т—Ж » на платформе «Яндекс.Дзен» опубликовал список «сжирающих деньги вредных привычек»: эксперты, в частности, раскритиковали людей, тратящих всю зарплату. Читателей такие советы возмутили - у многих из них «лишних» денег не остается.
Первой ошибкой эксперты назвали отсутствие графы «подушка безопасности» в расходах на месяц.
«Если ко дню зарплаты в кошельке начинает гулять ветер, плохие новости: вы не очень удачно спланировали бюджет. Денег хватает, пока жизнь идет своим чередом, но любое отклонение от нормы пробьет в бюджете существенную дыру: сломался холодильник, заболела кошка, ребенок потерял телефон», - подчеркнули они.
Второй вредной привычкой эксперты считают хранение денег в «свинье-копилке». Вместо этого финансисты посоветовали приобретать дивидендные акции стабильной компании или открыть вклад с ежемесячной выплатой процентов.
Третья ошибка - копить налоги и штрафы, ведь «каждый день просрочки лишь увеличивает долг», а четвертая вредная финансовая привычка - не пользоваться кешбэк-сервисами («между двумя супермаркетами выбирайте тот, с которым дружит ваш банк») и налоговыми вычетами.
«Откладывай, инвестируй, не доедай не допивай, патом когда нибудь в будующем у тебя будут какие то финансы, которые будут не нужны и не важны. Откладывать можно когда есть лишнее, а когда впритык живешь, сомнительная затея заниматься инвестированием и накоплением», - так эти советы прокомментировал читатель под ником Rus Rus (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Очень странные советы. Если я вижу в Ашане туалетную бумагу по 150 рублей, то зачем я ее буду покупать в Ленте за 200 рублей, чтобы вернуть себе 5% цены кэшбэком?» - добавил Филиппов Станислав.
«У меня есть одна вредная привычка - ежедневно есть. Да ещё по три раза в день. И эта привычка съедает все деньги, оставшиеся от уплаты ЖКХ, кредита и покупки необходимых лекарств», - отметила Татьяна Ивановна.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий ранее советовал инвесторам, располагающим небольшими суммами (около ста тысяч рублей), обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. С помощью таких фондов инвесторы владеют активами - акции, облигации, сырье - не напрямую, а через «общий котёл».
Для долгосрочных инвестиций Русецкий рекомендовал покупать акции быстрорастущих компаний из сфер онлайн-торговли, интернета, полупроводников. По мнению Русецкого, интерес представляют и сырьевые компании, которые имеют шансы вырасти в цене после кризиса.