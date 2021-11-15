Россиян разозлили советы финансистов

«Откладывай, инвестируй, не доедай не допивай, патом когда нибудь в будующем у тебя будут какие то финансы, которые будут не нужны и не важны. Откладывать можно когда есть лишнее, а когда впритык живешь, сомнительная затея заниматься инвестированием и накоплением», - так эти советы прокомментировал читатель под ником Rus Rus (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).