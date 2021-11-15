По законам СССР: разработан новый порядок расчета отпусков

В России могут изменить порядок подсчета отработанных часов, которые дают право на дополнительный отпуск, а также порядок выплаты компенсации на использованный отпуск. Об этом пишет Life. Поправки в Трудовой кодекс РФ подготовил Минтруд. В их основе законы, принятые в 1917 и 1930 годах, которые до сих пор не утратили свою силу.

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В настоящее время в России продолжительность рабочего дня и порядок расчета отпуска регламентируют «Правила об очередных и дополнительных отпусках», которые были утверждены 30 апреля 1930 года, и декрет от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне», отмечает издание. Однако Минтруд решил, что такое положение дел не соответствует современным реалиям. Ведомство подготовило законопроект, который перенесет указанные нормы непосредственно в Трудовой кодекс РФ.

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Вместе с тем суть переносимых в ТК норм практически не изменится. Восьмичасовой рабочий день останется, изменения затронут отпуска и компенсацию за неиспользованные дни.

Предлагается иначе подсчитывать отработанные часы, которые дают право на пропорциональный дополнительный отпуск или компенсацию при увольнении.

В настоящее время при отработке сотрудником половины месяца этот период не учитывается. Если поправки примут, дни будут округлять до полного месяца. Благодаря такой мере граждане смогут получить или дополнительный отпуск, или большую компенсацию.

Изменения коснутся и порядка выплаты за неиспользованный отпуск. В частности, если сотрудник отработал без отпуска 11 месяцев, то компенсация ему будет положена как за полный год. Как минимум, он сможет рассчитывать на оплату 24 дней, в которые он не отдыхал. Полная компенсация будет полагаться и тем, кто отработал от 6 до 11 месяцев, но попал под сокращение штата, ликвидацию организации, закрытие ИП или был призван в армию.

Нововведения будут иметь позитивный эффект и для работников, и для бухгалтеров компаний, считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. Однако, по его мнению, корректировки в методике расчетов отрицательно отразятся на доходах работодателей. Также, по мнению эксперта, инициатива «увеличит правоотношения» между нанимателем и работником, с которым заключен договор подряда.